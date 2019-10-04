Загострення на передовій: десятки обстрілів, бойовики гатять по всій лінії фронту

На передовій суттєве загострення. За 3 жовтня по наших бійцях було здійснено 41 обстріл, один наш армієць загинув.

Ворог нині веде обстріл із заборонених мінометів калібру 120 та 82 міліметри. При чому, не точково, а фактично по всій лінії фронту. Також гатять з БМП і гранатометів.

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По той бік лінії оборони нещодавно відбулася ротація, зайшов новий ворожий підрозділ. Тому армійцям доводиться ще ретельніше пильнувати противника, щоб вивчити його поведінку.

Російські найманці часу не гають – якщо не стріляють, то копають і майструють нові позиції.

Попри всі домовленості, загарбники, відкрито укріплюються. Наші воїни бійці регулярно чують брязкання важкої ворожої техніки.

На відміну від ворога, який воює за гроші, наші хлопці боронять свою рідну землю. Назад бійці не озираються, за їхніми спинами – звільнені міста, а попереду – дім.

Нагадаємо, проведення референдумів щодо питань ОРДЛО може бути небезпечним у нинішніх умовах, заявив нардеп від фракції Слуга народу Богдан Яременко.

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