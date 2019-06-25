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Факти / Відео / Україна

Загострення на передовій: ворог гатить із артилерії різного калібру

На передовій активізувались російські окупанти. За минулу добу було 44 обстріли. Двоє наших армійців поранені і двоє дістали бойові травми. Особливо гаряче в районі Авдіївки, Павлополя і Мар’їнки. На кожен обстріл українці дали гідну відповідь. За інформацією розвідки знищено трьох ворогів.

Вирвами від мін 120 калібру усіяні майже всі околиці Новолуганського. Бійці  втомилися їх рахувати. Чи не щодня російсько-окупаційні війська їх накривають мінометним дощем. Тож і осколки тут валяються на кожному кроці.

Особливо їхня кількість збільшилася за останні два дні. Бійці полку Азов переконують: ворог неначе озвірів. Стрілянину тут влаштовує майже цілодобово. Щоправда, б’ють окупанти неприцільно. Таку хаотичність вогню хлопці пов’язують з ротацією ворога. Мовляв, найманці  приїжджають сюди з Росії як на навчальний полігон.

Читайте: Тактична помилка окупантів: бійці ООС знищили ворожу гаубицю

Напередодні окупанти окрім мінометів, вдарили з артилерії 122 калібру. Артилерійська канонада лунала більше двох годин. За цей час російсько-окупаційні війська випустили майже сотню мін та снарядів. Армійці встигли заховатися в укриття.

Під час бою азовці поранили кількох окупантів, знищили бойову машину піхоти, а також   радіолокаційний розвідувальний комплекс.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ворог плутає бійців ООС.

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