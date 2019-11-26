Загроза Дніпропетровщині: будь-якої миті можуть вибухнути 2 тис. тонн ракетного палива

Дніпропетровщина на межі масштабної екологічної катастрофи. Вже 15 років там не можуть утилізувати тверде ракетне паливо, що лишилося ще з часів розпаду Радянського Союзу.

Причина традиційна – величезне недофінансування. Державне підприємство, де перебуває близько 1800 тонн палива, не може ні належно його зберігати, ані утилізувати.

Гарантійний термін цього палива 10 років, однак, закінчився він ще два десятиріччя тому. Нині суміш нестабільна і небезпечна. В разі аварії може статися екологічна катастрофа надзвичайних масштабів.

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Перероблене паливо та його компоненти використовують для цивільних потреб або ж для оборонної галузі. Гроші на утилізацію виділяють з держбюджету. Однак нині недофінансування у 300 млн грн фактично зупиняє весь процес. На цей рік держава виділила 160 млн гривень.

Цього вистачило на утилізацію всього трьох цистерн, які були в критичному стані. На 2020 у бюджеті заклали вп’ятеро менше.

До слова, у Луцьку тисячі людей залишилися без тепла через збій у системі.

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