Загроза економічної катастрофи: до чого може призвести нестача металобрухту в Україні

Європейський Союз може обмежити експорт металобрухту за межі країн-членів ЄС. Такі пропозиції оприлюднила Єврокомісія, і вже найближчим часом їх може остаточно ухвалити офіційний Брюссель.

Паралельно уряд Росії погодив збільшення експортного мита на брухт із 70 до 100 євро за тонну. Відтак купити цей стратегічний ресурс на зовнішніх ринках буде значно складніше.

Тим часом українські металургійні підприємства ризикують зупинитися через нестачу брухту, оскільки Кабінет міністрів зволікає із запровадженням аналогічних захисних заходів.

Як відомо, металобрухт – це основа для виготовлення якісного металу. Без цієї стратегічної сировини виробляти сталь людство поки не навчилося. Водночас українські металургійні підприємства ще від початку року щомісяця заявляють про проблеми з її постачанням.

І нині галузь перебуває на межі колапсу, адже за рік експорт металобрухту зріс майже у 20 разів. І йдеться не про прозорий та чесний ринок, а про чорні схеми, за якими сировина потрапляє, наприклад, до Придністров’я – в невизнану псевдореспубліку, яку всіляко підтримує країна-агресор Росія.

– По-перше, ми втрачаємо сировину. По-друге, ми втрачаємо податкові надходження до бюджетів усіх рівнів. І, по-третє, ми втрачаємо підприємства. Ризикуємо втратити їх повністю, – розповів Ігор Гужва, голова правління експертної організації CMD Ukraine.

Через цю ситуацію в профільному об’єднанні Укрметалургпром нагадали уряду, що перероблена вдома тонна брухту дає до бюджету в 4-5 разів більше доходів. Відповідно масовий вивіз брухту – це неприпустиме марнотратство, яке позначається на всіх українцях.

– Скільки пенсіонерів отримали б пенсію, якщо щодня 20 млн грн недоотримує державний бюджет. Минуло кілька місяців, і ось уже рахунок йде на мільярди гривень, – наголосив Олександр Каленков, президент об’єднання Укрметалургпром.

Члени Кабміну заклики металургів нібито почули. Міністерство економіки вже розробило та оприлюднило проект постанови уряду про заборону експорту брухту. Однак цей важливий документ досі не затверджено Кабінетом міністрів.

– Кабмін уже зараз може ухвалити рішення про тимчасову заборону експорту металобрухту. Причому якщо хтось турбується, що цим Україна може порушити дух або букву Угоди про асоціацію з Євросоюзом – напишіть у цій постанові, що вона не поширюється на країни, з якими Україна уклала угоду про вільну торгівлю, – пояснив Олександр Каленков.

В умовах, коли Євросоюз повністю забороняє експорт брухту, а Росія підвищує експортне мито до 100 євро за тону, – Україна ризикує залишитися без цієї надважливої сировини, оскільки її скуповують металурги інших країн, насамперед Туреччини. Адже існуючі у нашій країні обмеження – експортне мито на брухт в 58 євро за тонну – не заважають масово вивозити сировину.

Тож в економічному комітеті Верховної Ради сподіваються, що уряд почує металургів і відреагує на загрозливу ситуацію. Інакше криза може перерости в економічну катастрофу, яка торкнеться сотень тисяч українських громадян.

– Потрібно якнайшвидше запроваджувати адекватні торгівельні заходи: такі самі, які вводять наші сусіди. Для того, щоб стратегічна сировина залишилася в країні. Для того, щоб ми мали можливість декарбонізувати свою промисловість. Для того, щоб українські громадяни продовжували працювати в своїй країні, на своїх підприємствах, а не їхати на заробітки за кордон, – наголосив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Варто зазначити, що у вересні українські металурги звернулися до представників влади з проханням не допустити зупинки підприємств, де працює близько 600 тис. людей. Усе через критичну нестачу металобрухту.

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