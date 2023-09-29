Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
ЗАГРОЗА МАСОВАНОЇ АТАКИ З МОРЯ та ранковий ОБСТРІЛ ХЕРСОНА | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
— Ранковий обстріл середмістя Херсона: є важкопоранені;
— Висока загроза масованої ракетної атаки з моря;
— Результати роботи українських артилеристів;
— США не знайшли випадки нецільового використання західної зброї в Україні;
— Результати перемовин з очільниками парламентів країн-партнерів;
— Роковини трагедії Бабиного Яру, де нацисти масово розстрілювали беззбройних євреїв;
— Реабілітація військових за індивідуальними програмами в Дніпрі;
— Бібліотека, створена вимушеними переселенцями — особливий проєкт у Черкасах.
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