Загроза ракетних ударів по Києву на Великдень — КМВА попереджає | Новини Факти ICTV за 01.05.2024

– Нікополь під обстрілами 01.05.24 – постраждало четверо цивільних

– Удар по Золочеву на Харківщині – постраждало 6 цивільних, серед них дитина

– Навчання бійців 127 бригади ТРО, які захищають Запорізький напрямок

– В Ужгороді запрацював рекрутинговий центр до української армії

– Ситуація в енергетиці – Укренерго шукає шляхи відновлення пошкоджень

– Плавання як реабілітація – безкоштовні заняття для поранених захисників

– Остін: США намагаються домовитися з країнами про постачання Patriot Україні

– Київська МВА закликає містян бути уважнішими на Великдень

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16.30 (01.05.2024)

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.