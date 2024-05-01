Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Загроза ракетних ударів по Києву на Великдень — КМВА попереджає | Новини Факти ICTV за 01.05.2024
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Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16.30 (01.05.2024)
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