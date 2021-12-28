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Факти / Відео / Україна

Загроза від снайперів та розвідгруп: як снігопади змінили на ситуацію на передовій

Тетяна Наконечна Журналістка Факти ICTV

Сніг та морози, що фіксуються нині в Луганській області, заважають окупаційним військам здійснювати прицільні обстріли позицій українських бійців.

Однак погана видимість сприяє діяльності диверсійних розвідгруп. Про імовірність такої загрози українські військові вже сповіщені.

– Під час вітру не дуже добре чути противника. Не є надто ефективними й засоби тепловиявлення. А туман сприяє тому, що ворог може підійти надто близько, – пояснює військовослужбовець ЗСУ Іван.

Але найбільша небезпека, додає колега Івана Ігор, чатує від снайперів:

– Слава богу, ми пересуваємося тільки окопами, на відкриту місцевість не виходимо.

Разом із тим, українські бійці не відчувають на собі досягнутих тиждень тому домовленостей про перемир’я.

Новинами ж про скупчення російських військ біля українського кордону, кажуть бійці ЗСУ, їх не налякаєш.

– Особовий склад має такий морально-психологічний стан, який дозволяє виконувати всі завдання навіть при очевидному нападі російських військ. І це не спричиняє паніку, а ще більше мотивує, – переконує військовослужбовець ЗСУ.

Тим часом українські воїни готуються й до наближення новорічних свят. Так, військовослужбовець Артур вже має попередній варіант новорічного меню для бійців.

Планує чоловік почастувати колег шубою, олів’є, крильцями та шашликами.

Фото: Штаб ООС

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