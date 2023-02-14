Загрози для ЗАЕС поки немає: гендиректор Укргідроенерго пояснив чому

Станом на 14 лютого вдається утримувати рівень води у Каховському водосховищі вище критичного, зокрема завдяки аномальному зимовому паводку. Тому, якщо окупанти не вдадуться до якихось нових заходів, це не матиме негативних наслідків для Запорізької АЕС.

Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону розповів у коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей про ситуацію навколо водосховища та ЗАЕС.

– На сьогодні відмітка 113,90, це ще не критично. Ми розуміємо, що після 113,50 – це вже критична відмітка, яка може мати негативні наслідки для охолодження Запорізької АЕС. Наразі спостерігається аномальний зимовий паводок, і ця відмітка була вже 113,75, але вже піднімається. Я думаю, нам вдасться тримати десь в межах 114, – запевнив він.

За його словами, спочатку росіяни відкрили два затвори Каховського водосховища, а сьогодні вже три, проте завдяки паводку гідрологи зможуть утримувати таку відмітку.

– Якщо буде нижче 113,5, я думаю, МАГАТЕ має тримати це питання на контролі і проговорювати з ворогом наслідки для атомної станції, – каже гендиректор Укргідроенерго.

Сирота вважає, що можуть також виникнути проблеми із забезпеченням водою південних областей України та тимчасово окупованого Криму, тому сумнівається, що росіяни вдадуться до якихось нових заходів.

– Якщо далі опускатиметься рівень Каховського водосховища, знизиться тиск на Кримський канал, і вони теж будуть від цього страждати. Але тут питання здорового глузду. Ми не знаємо їх намірів, навіщо вони це роблять. Бо вже три місяці на станції немає жодного українського працівника, тому вона не в робочому стані, – додав він.

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