Загублені військові: в Україні пропонують запровадити Єдиний реєстр зниклих безвісти

В Україні зараз понад 700 військових зниклих безвісти під час бойових дій на Сході. Родичі бійців нарікають – держава часто байдуже ставиться до їхнього пошуку.

– Фото загиблих – на стіні пам’яті і вони поховані, а зниклі безвісти ніби провалились у чорну діру, – кажуть матері та родичі.

Принаймні шукати їх протягом шести років від влади ніхто не збирається, це роблять лише волонтери та самі родичі.

Тому вони зібрались з плакатами і фотографіями біля Дніпровської обладміністрації. На Дніпропетровщині таких родин 39. З фотографіями двох синів пані Катерина, бійцями батальйону Айдар, які зникли після бою поблизу Щастя у 2014 році. Навіть після кількох ДНК-експертиз, жінка впевнена, що її діти живі. І таких, як Катерина по всій Україні безліч.

Зараз навіть є кілька братських могил з невідомими загиблими – на цвинтарях у Запоріжжі, Дніпрі та Старобельську в Донецькій області. Тому волонтери закликають Уряд створити Єдиний реєстр безвісти зниклих.

Також на Львівщині на Яворівському полігоні завершуються наймасштабніші міжнародні навчання на території України – Rapid Trident 2020.

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