Загиблі та ворожі міномети. Як минув тиждень на передовій

Тиждень на фронті розпочався з трагічних подій. Окупанти активно використовували гранатомети і міномети. Під Авдіївкою вбили українського воїна, ще одного поранили. У вівторок ще одна смерть та поранення неподалік Зайцевого.

Особливо важка була п’ятниця – під Водяним ворог прицільно гатив по українським позиціям з потужних мінометів – 120 калібру, заборонених Мінськими домовленостями. Одразу 9 бійців поранено. Останнім часом, кажуть наші військовослужбовці, окупанти використовують усю наявну зброю.

Окрім активних бойових дій, ворог цього тижня на підступах до тимчасово окупованого Луганська почав активно ганяти важку бойову техніку, ворожа піхота після ротації почала навчання на полігонах.

Також паралельно з бойовими навчаннями російські найманці укріплюють та окопують свої позиції навіть у мороз.

На позиціях під Луганськом на наших військовослужбовців час від часу “полюють“ також і ворожі снайпери. Утім навіть зараз, під час загострення на сході, українські військовослужбовці не падають духом.

Що відомо про загиблого воїна під Шумами

Стало відоме ім’я українського воїна, який загинув на передовій від кулі ворожого снайпера під Шумами 2 лютого.

Ним виявився 38-річний Дмитро Власенко з Миколаївської області. Під час чергової провокації чоловік отримав несумісне з життям поранення.