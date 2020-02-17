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Факти / Відео / Україна

Загиблим в ДТП у Дніпрі виявився відомий у місті ведучий свят

Через трагічну аварію у Дніпрі загинула одна людина, це відомий у місті ведучий шоу. Серед двох постраждалих – дитина, яка знаходиться у тяжкому стані. Поліцейські переслідували автомобіль Audi, з якого лунали крики про допомогу.

Смертельну ДТП влаштували двоє зловмисників, які на викраденій автівці тікали від патрульних. У машині був і заручник – бізнесмен, у якого вимагали $20 тис. Саме він і покликав на допомогу. Після аварії із машини вибігли троє чоловіків, двоє кинулися тікати, а один – до поліцейських. Утікачів затримали, як з’ясувалося, один із затриманих перебуває у розшуку. Деталі у сюжеті Христини Венгеляускайте.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в гонитві зі стріляниною затримали озброєного іноземця.

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