Загинули 40 десантників та 9 членів екіпажу. 5 років авіакатастрофі ІЛ-76

40 загиблих десантників та дев’ять членів екіпажу – сьогодні виповнюється рівно п’ять років, як в небі над Луганським аеропортом бойовики збили літак ІЛ-76. Винні й досі не покарані.

Кадри із особистого архіву родичів загиблих військових. Доки в один літак завантажують техніку, на зеленому газоні Дніпровського летовища десантники чекають на виліт. На кадрах хлопці ще усміхнені, сповнені сил та надій.

У ніч на 14 червня 2014-го бойовики з ПЗРК розстріляли український літак ІЛ-76, на борту якого було 49 людей. За кілька місяців на лаві підсудних – генерал-майор Віктор Назаров. Саме він, попри дані розвідки, віддав наказ летіти.

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Через три роки Павлоградський суд визнає Віктора Назарова винним у недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Вирок – сім років позбавлення волі. Втім, своєї провини чоловік не визнав.

Вирок у справі став безпрецедентним

В Україні вперше судили генерала, навіть більше – довели його провину. Нині у Дніпрі апеляційні слухання. На останньому засіданні суд призначив у справі ще одну експертизу. Від неї і залежатиме остаточний вирок.

Загибель усіх 49 військових, які були на борту, стала найбільшою авіакатастрофою у Збройних силах України за період незалежності.

До слова, СБУ оприлюднила записи телефонних розмов ватажка “ЛНР” Ігоря Плотницького та керівника ПВК Вагнера Дмитра Уткіна, що доводять їхню причетність до обстрілу українського ІЛ-76.

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