Західні санкції діють: у РФ вийшли з ладу три субмарини

Західні санкції діють – через них вийшли з ладу три російські субмарини, дислоковані поблизу Сирії.

Йдеться про підводні човни Новоросійськ, Ростов-на-Дону та Старий Оскол з крилатими ракетами Калібр на борту.

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Замість якісних іноземних батарей вони дістали для заміни старі – ще радянські. З імпортними батареями вони могли перебувати під водою до 5 діб, нині – всього 2-3 доби. Тож не можуть повноцінно виконувати бойові завдання.

Про це з посиланням на джерела в Чорноморському флоті Росії повідомляє російське видання Подъем.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Росія утилізує єдину українську субмарину Запоріжжя.

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