Заходять невеликими групами: ворог біля Горлівки прощупує позиції ЗСУ

Воїни 24 бригади імені короля Данила тримають свою ділянку фронту під тимчасово окупованою Горлівкою. Донедавна цей відрізок передової вважали відносно спокійним, місцями ситуація нагадувала окопну війну часів ООС. Але останнім часом ворог тут пожвавився.

Населені пункти росіяни розбивають не лише танковими снарядами, але й артилерією і авіацією. Що ближче до лінії фронту, то вкрай важко знайти вцілілий будинок. Та й пересуватися бійцям радять виключно перебіжками.

– Прострілюють. Так само ми даємо відповідь, і не просто адекватну відповідь – нещодавно ми знищили їхню кулеметну точку, – зазначив військовослужбовець 24 ОМБр імені короля Данила «Лісник».

За кулеметом наші армійці полювали кілька днів. Росіяни добре вкопали свою вогневу позицію, а ще їх прикривали густі та зелені дерева. Та навіть це окупанта не врятувало.

Після того ворог на тривалий час притих, але ненадовго. Іноді окупанти намагаються зайти невеличкими групками. Але отримують квитки на той світ.

– Вони хочуть собі отримати кулю в лоб, скажу чесно, прямо в очі. Так, вони прощупують наші вогневі позиції невеличкими групами по 3-5 осіб. Хочуть прощупати наші позиції, але ми їм цього зробити не даємо, – розповів військовослужбовець 24 ОМБр імені короля Данила «Малюк».

Військові постійно прислухаються, адже у повітрі одночасно змішуються і вибухи, і гудіння бджіл, яке дуже подібне до звуків дронів.

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