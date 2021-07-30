Захопили заручників: у Рівному СБУ відпрацювала затримання терористів

У Рівному пройшли антитерористичні навчання СБУ зі звільнення заручників.

Згідно з легендою маневрів, невідомі взяли в заручники 15 співробітників місцевої обладміністрації.

За їхнє звільнення бойовики вимагали викуп розміром $100 тисяч, броньований автомобіль, звільнення їхнього спільника з в’язниці, а також визнання керівництвом України агресії з боку РФ громадянським конфліктом.

Центр Рівного було перекрито, а будівлю обласної адміністрації оточили правоохоронці та співробітники інших екстрених служб.

– Політичні вимоги дали право кваліфікувати подію як терористичний акт, – розповів керівник місцевого штабу антитерористичного центру Олександр Пиж.

Переговори тривали кілька годин, проте силовики все ж були вимушені штурмувати захоплені кабінети.

Один зі співробітників обладміністрації, якого взяли в заручники, згодом розповів, що тепер впевнений в кваліфікації українських спецслужб, оскільки був свідком їхньої роботи.

За його словами, СБУ та інші силовики здатні ліквідувати будь-яку загрозу, яка може виникнути.

Спецслужби відпрацювали одразу кілька варіантів розвитку подій – зокрема, ситуацію, при якій зловмисники спробували втекти з місця події після початку штурму.

У свою чергу місцеві чиновники пообіцяли посилити заходи безпеки, оскільки охорона ОДА навіть не зрозуміла, в який момент до будівлі проникли псевдотерористи.

Заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Подолін розповів, що вже отримав рекомендації щодо захисту проходів до будівлі ОДА.

До навчань, які були максимально наближені до реальних подій, залучили більше сотні правоохоронців.

Керівництво антитерористичного центру вже брало участь у минулорічному знешкодженні луцького терориста, а учасники – виконували спеціальні завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

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