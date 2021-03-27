Захворюваність може зрости у 5 разів. Ситуація з Covid-19 у світі

Європа намагається протистояти третій хвилі коронавірусу. Рекорди заражень вже кілька днів б’є Польща. За останню добу тут понад 31 тис. нових випадків недуги. Від сьогодні країна знову посилила карантин. Закрили салони краси, будівельні магазини, спортивні заклади.

Уряд не виключає запровадження комендантської години і закликає поляків провести великодні свята вдома.

В Угорщині та Молдові – найбільше смертей від початку пандемії. У Чехії режим надзвичайного стану продовжили до 11 квітня.

Другий день поспіль понад 20 тис. нових випадків і в Німеччині. Якщо не взяти під контроль поширення вірусу, показники можуть зрости у 5 разів – застерігає очільник федерального інституту вивчення інфекційних хвороб.

Напередодні у Франції виявили 41 тис. інфікувань. Лікарі б’ють на сполох через брак місць у відділеннях інтенсивної терапії.

А от у Великій Британії у недалеке майбутнє зазирають з обережним оптимізмом. Кампанія вакцинації дає перші результати. За останній місяць у королівстві фіксують у середньому не більше 5 тис. випадків за день. Якщо ситуація не погіршиться – у Британії почнуть знімати обмеження.

Аби взяти коронавірус під контроль, фахівці закликають прискорити вакцинацію. А ВООЗ просить розвинені країни надати 10 млн доз для платформи COVAX.

Covid-19 в Україні

Станом на 27 березня в Україні зафіксували 17 424 нові випадки коронавірусу. З початку пандемії коронавірус в Україні виявили вже в 1 614 707 осіб.

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