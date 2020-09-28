Захищали місцевих жителів від бойовиків. Українські миротворці повернулися з Конго

До Львова повернулися 165 українських військових, які протягом 10 місяців служили в Демократичній Республіці Конго, жителів якої тримають у страху тамтешні бойовики.

Повернулись військовослужбовці 18-го окремого вертолітного загону ЗСУ. Головним завданням цієї ротації були авіаційний супровід, повітряна розвідка, пошуково-рятувальні операції, прикриття наземних військ та медична евакуація.

Завдання були стандартними порівняно з тими, які ми виконуємо на сході в зоні операції об’єднаних сил, звичайно легше, нюанси вносять погода , гори загалом вологість, жаркий клімат.

Українські миротворці впродовж ось уже восьми років допомагають відстояти мир в африканських країнах та завойовують повагу усього світу. Наш контингент у Конго налічує 250 солдатів та офіцерів. Наразі ті, хто прилетів до Львова, після проходження карантину роз’їдуться по військових частинах.

Нещодавно без бойових втрат сотні бійців 59-ї мотопіхотної бригади повернулись із четвертої ротації. Це досить потужне військове з’єднання, яке завжди працює на першій та нульовій лінії в Донецькій та Луганській областях.

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