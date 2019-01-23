Захищатись і нападати за стандартами НАТО: як британці навчають українських бійців
Британські військові навчають українських захищатися і нападати за стандартами НАТО. На Рівненському полігоні проходять спеціальні тренінги за програмою Orbital.
Підлеглих-новачків вчать захищати оборонні споруди противника з мінімальними втратами.
За виконанням пильно стежить британський інструктор. Контролює, наскільки чітко командир ставить завдання своїм підлеглим. Його роботу оцінює за 5-бальною шкалою.
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У руках військових не бойова зброя, а навчальна. Аби ці навчання були і безпечними, і максимально наближеними до бойових.
Британські інструктори працюватимуть тут ще два тижні. Після закінчення курсу учасники отримають сертифікати міжнародного зразка.
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