Захищатись і нападати за стандартами НАТО: як британці навчають українських бійців

Британські військові навчають українських захищатися і нападати за стандартами НАТО. На Рівненському полігоні проходять спеціальні тренінги за програмою Orbital.

Підлеглих-новачків вчать захищати оборонні споруди противника з мінімальними втратами.

За виконанням пильно стежить британський інструктор. Контролює, наскільки чітко командир ставить завдання своїм підлеглим. Його роботу оцінює за 5-бальною шкалою.

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У руках військових не бойова зброя, а навчальна. Аби ці навчання були і безпечними, і максимально наближеними до бойових.

Британські інструктори працюватимуть тут ще два тижні. Після закінчення курсу учасники отримають сертифікати міжнародного зразка.

До слова, передову засипало снігом – їжу та боєприпаси везуть дорогою життя.

Опубліковано Cічень, 23 в 21:37



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