Захищає від сміттєзвалища! Хто і навіщо вирубує лісосмугу біля Хмельницького

Лісовий масив, який десятиліттями рятував село від буревіїв, а головне – від сусідства з міським сміттєзвалищем намагаються відстояти від знищення мешканці Іванківців, що біля Хмельницького. Лісоруби зазіхнули на 80 річні граби. І вирубують їх не зважаючи чи дерево хворе, чи здорове. Два гектари дерев – і справді підлягають санітарній чистці, переконують у лісовому господарстві. На те, аби зрубати хоч одне, мають десятки дозвільних документів.

Але через багаторічний конфлікт з селянами – не можуть це зробити. Після створення ОТГ люди намагались забрати лісовий масив у підпорядкування громади – і самим стежити за благоустроєм лісу. Проте це не дозволено законом. Усі лісові насадження можуть переходити лише у власність державних підприємств.

Сусідство із міським полігоном побутових відходів. Із вікон мешканців села Іванківці видно гори сміття.

Хмельницький полігон, хоч не великий – 9 га, але з типовими для звалищ проблемами. Звідси непотреб розлітається по всій окрузі, періодично звалище горить чи димить.

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Селян рятує лише лісова смуга, її понад півстоліття тому висадили їхні діди. Тепер мешканці Іванківців змушені рятувати лісосмугу від вирубки.

Лісівники звинувачення у вирубці відкидають. Хотіли начебто як краще – після санітарної чистки встановити альтанки і облаштувати зону відпочинку. І звинувачують людей у перешкоджанні роботі.

У сільраді захистити селян не можуть – навпаки звинувачують їх у втратах для місцевого бюджету, понад півмільйона гривень. Поблизу лісу управління планувало побудувати підприємство.

У сільраді переконують, що намагались перевести на баланс громади захисні два гектари лісу. Та за законом ліс передають лише державним підприємствам. А селяни, які не хочуть жити в диму і смітті з полігону, хочуть дбати про лісосмугу самі, обіцяють відстояти кожне дерево. Допомоги проситимуть у прокуратури.

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