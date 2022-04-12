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Факти / Відео / Lifestyle

Захищають і мотивують: ЗСУ стали трендом українського TikTok

Анастасія Єчкалова Журналістка Вікна

Українські військові – найголовніший тренд українського TikTok. У розважальній соцмережі захисники та захисниці ЗСУ публікують ролики про те, як долають окупантів і борються за перемогу. А у вільну хвилину вони ще й танцюють, жартують або рятують тварин із розтрощених окупантами домівок.

Хештег ЗСУ став для багатьох українців справді заспокійливим. Бо воїни не тільки захищають, але й регулярно знімають відео, якими підтримують нас із вами.

TikTok про незламність української армії військові знімають і під час запеклих боїв, поки відбивають ворожі атаки.

Танцювальні паузи ЗСУ в TikTok – ще один вид заспокійливого  під час війни. Танцюють захисники з побратимами та наодинці, під час вільної хвилини на блокпостах. І збирають мільйони переглядів.

А користувачки TikTok тим часом створюють окремі фан-сторінки Збройних сил України. Жартують – закохатися можна просто побачивши три літери на одязі.

Український TikTok завдяки військовим став неймовірно мотивуючим і підбадьорюючим. Тож росіяни вирішили вчинити класично – вкрасти українське. Використовують пісні, які стали символом незламності і боротьби українців із російськими окупантами.

Та як би не дратувались окупанти, наші військові у TikTok їм відповідають із гумором. Бо захищають свою землю і обіцяють боротися до кінця.

– Хлопці, що ви мені пишете “Скинь кординати, ми тебе найдем”. Рєбята, я в себе вдома, я сам до вас прийду, не переживайте, ви по моєму городу топчетесь.

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Доброго вечора, ми з України! Як бійці ЗСУ підкорюють TikTok

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