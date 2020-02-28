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Факти / Відео / Lifestyle

Захисні костюми та спецбокси: як Україна готується зустрічати коронавірус

160 тис. перевірених пасажирів на кордоні, спеціальні кімнати для ізоляції пасажирів з симптомами на залізниці, тисячі ліжко-місць в інфекційних лікарнях. Україна готується до перших пацієнтів з коронавірусом.

Та всі заходи безпеки можуть бути марними. У більшості носіїв вірусу хвороба протікає безсимптомно, або в легкій формі, а перевірити всіх людей на коронавірус неможливо.

Але панікувати, тим паче закидати камінням усіх, хто кашляє – не потрібно. Чому, знає Володимир Михайлов.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що українські заробітчани продовжують їздити в Італію попри спалах коронавірусу.

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