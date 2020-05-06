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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Захисні костюми замість ексклюзивних вбрань: як Covid-19 змінив фешн-індустрію

Коронавірус змінив життя кожного, навіть якщо йдеться про фешн-індустрію. Відомі українські дизайнери Олена Ворожбит та Тетяна Земскова теж долучилися до боротьби з недугою. Тимчасово, але швидко перепрофілювалися і шиють не ексклюзивні, але такі потрібні нині захисні костюми для медиків.

Перша партія в 4 тис. комбінезонів уже розійшлася лікарнями. Матеріал – спанбонд. І дихає, і захищає. За цей час витратили 17 км тканини, 7 км резинки, 3,5 км блискавки. Першими моделями стали медики Олександрівської лікарні. Згодом костюми відправили в 17 лікарень Житомирщини, Прикарпаття та Буковини.

Дизайнери працюють над більш зручними формами, але все ж сподіваються, що зовсім скоро недуга відступить і все повернеться на свої місця. Докладніше – у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що після карантину українців чекають тотальні розпродажі в магазинах одягу.

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