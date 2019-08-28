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Зайнявся разом із поролоном. У реанімації Дніпра рятують 8-річного хлопчика

У Дніпрі хлопчик отримав 35% опіків тіла, коли разом з іншими дітьми бавився з легкозаймистою речовиною. Лише дивом учень другого класу залишився живим. Старші діти, як кажуть в поліції, вчасно зреагували та почали допомагати хлопцю.

Нині дитина в реанімації у вкрай тяжкому стані. Слідство ж встановлює всі обставини події.

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Складні опіки 35% тіла та реанімація – саме так завершилися ігри дітей у Дніпрі. На порятунок восьмирічного Кирила зараз вкрай потрібні гроші – їх допомагають збирати волонтери, які лише за кілька днів на препарати вже витратили 25 тис. грн.

Трагедія сталася тиждень тому. Кирило з друзями знайшов на звалищі пляшку з легкозаймистою речовиною. Ігри із цією знахідкою закінчилися сумно, тепер дитина у лікарні тяжкому але стабільному стані.

Мама виховує постраждалого Кирила сама, батько хлопчика помер. За фактом завдання тілесних ушкоджень правоохоронці відкрили кримінальне провадження. На дверях, що ведуть на дах дев’ятиповерхівки нині новий замок. Слідство з’ясовує як саме діти потрапили на дах.

Нагадаємо, у Борисполі Київської області у будинку стався вибух побутового газу, внаслідок цього постраждала одна особа.

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