Зайві кг після свят. Як скинути та знову не набирати вагу

На цьогорічні свята українці не зраджують поганій звичці переїсти, так що аж зле. Дієтологи не можуть дійти спільної думки, чому ми з року в рік так жадібно їмо. Одні посилаються на глибоку пам’ять дефіцитів, інші стверджують, чим більше ми їмо – тим більше нарощуємо звички і апетити.

Вихід – готувати наїдки не тазами і їсти їх тиждень, а малими кількостями і різноманітно.

Український різдвяний стіл істотно змінився за останні 30 років. Класичні пісні страви дедалі більше замінюємо чужими продуктами та рецептами. Відтак зросла і калорійність столу.

Учасниця кулінарного шоу та блогер Олена Шолудько має простий рецепт: як і посмакувати, і не наробити стресу для травлення. Якщо готуємо м’ясо, то обов’язково з овочами.

– Ми приготуємо курочку, яка буде під шубкою, ця страва готується дуже швидко, і саме головне те, що коли ми її поставимо її в духовку вона готується хвилин 30.

Заздалегідь відбиту курячу грудинку ми замаринуємо сумішшю олії та спецій. Для шуби не шкодуємо помідорів, додаємо до них свіжу або тушковану цибулю. Побільше зелених вітамінів: петрушки та кропу. Натираємо сир і заправляємо сметаною або майонезом. 30 хвилин у духовці і все готово.

Якщо ви хочете чимшвидше позбутися наслідків застіль – експерти не радять одразу вдаватися до різких обмежень. Бо раптова жорстка дієта та фізичні навантаження введуть організм у ще більший стрес. Тут справа за поступовістю.

Для правильного старту тренер, насамперед, радить більше рухатися, а день починати із зарядки. А закріпити результат відвідуванням фітнес-зали.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.