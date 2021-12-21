Закарпатське божоле: в Ужгороді пройшо свято молодого вина

В Ужгороді влаштували свято молодого вина Закарпатське Божоле. Воно проходило у старовинному підвалі у центрі міста, тривало три дні.

Десятки місцевих виноробів привезли своє найкраще авторське, натуральне вино із цьогорічного врожаю. Його продавали і пригощали ним усіх охочих. Тож любителі якісного домашнього хмільного трунку мали з чого вибирати.

Божоле – це живий продукт, який можна скуштувати буквально через два місяці після того, як він ще був на лозі.

На столі у виноробки Людмили Муски 13 видів божоле, для неї це – сімейна справа. У винограднику лоза – лише європейських сортів. Сонячна осінь цьогоріч додала гронам цукру й особливого аромату та смаку, тож вино буде якісним.

– Цьогоріч був хороший урожай, набагато кращий, ніж у 2020 році. У нас Закарпаття – регіон білих вин. І виноград білий дуже був добрий. Вродив гарно, – розповіла виноробка Людмила Муска.

На фестивалі можна вибрати вино на будь-який смак та гаманець – від 100 грн за пляшку. Найдорожче вартує витримане вино Троянда Закарпаття – 500 грн.

– Закарапатське вино досить хороше. Ми пробуємо різні сорти. Будемо брати додому і смакувати на свята, – каже турист зі Львова, Богдан Клепач.

Із домашнім вином добре смакують закарпатські страви. У винному льосі пригощали сиром і ковбасками.

Другий рік карантину для виноробів став випробуванням. Напою виготовляють менше, бо туристів мало й продажі впали. Це свято – підтримка для виробників, які популяризують вино та вчать, як правильно його смакувати.

– В останні роки з’явилася культура споживання саме українських вин. І це класно, ми сьогодні відкриваємо новий винний рік у Закарпатті. І всі любителі вина мають змогу скуштувати його, а потім дегустувати на різних інших заходах, розуміючи, як воно змінюється, – поділився Олександр Ковач, винороб та співорганізатор фестивалю.

Традиційно свято молодого вина в Ужгороді проводили у треті вихідні листопада. Цьогоріч, через аномально пізній сезон збору винограду, фестиваль довелося перенести на місяць.

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