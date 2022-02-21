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Закликали окреслити червоні лінії для РФ: у Вашингтоні пройшла акція на підтримку України

Анастасія Мазур Ведуча програми Факти

У центрі Вашингтона (США) відбулася акція на підтримку України.

Сотні людей з українськими прапорами зібралися біля Меморіалу Лінкольна. Звідти вони рушили ходою до Білого дому.

На мітинг до столиці Сполучених Штатів приїхали навіть активісти з інших американських штатів.

Мітингувальники закликали американського президента Джо Байдена чітко окреслити червоні лінії для російського лідера Володимира Путіна. І вже зараз запровадити санкції проти Москви за ескалацію на українському кордоні.

Варто зазначити, що акції проти російської агресії відбулися також у різних містах Польщі. Вони пройшли під гаслом Stand with Ukraine.

Наприклад, у Кракові на площу біля ратуші вийшли не лише українці, а також поляки та білоруси, які втекли від режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Днями мітинг на підтримку України відбувся і в Мюнхені (Німеччина). До акції долучилися понад дві сотні людей. Вони вийшли на вулиці з прапорами України, Німеччини, Євросоюзу. Учасники мітингу тримали плакати із закликами до Москви припинити агресію.

Демонстрації були організовані також в інших містах Європи (зокрема, в Берліні, Празі, Парижі, Лондоні і Відні).

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