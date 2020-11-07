Закохує в точні науки дітей: незвичайна школа в Києві, в якій про науку розповідають просто

Оксана Русанова обожнює фізику, хімію, математику і закохує у ці предмети дітей. До війни на Донбасі вона була доцентом Донецького університету.

В окупованому місті довелось залишити усе. Та труднощі жінку не зламали.

На мирній території вона відкрила власну справу – школу, в якій про науку розповідають просто.

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Разом із вихованцями робить вражаючі досліди і вірить, що такі діти у майбутньому стануть елітою країни.

Оксана працює, аби змінювати суспільство, бо саме жінки – є ключем до миру та безпеки. Це підтверджують дослідження ООН.

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