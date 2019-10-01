Закон про касові апарати: які зміни торкнуться малого і середнього бізнесу

Після мітингу малих і середніх підприємців податкова взялася пояснювати, що ж насправді передбачено в ухваленому законі.

30 вересня малі підприємці під офісом президента вимагали не підписувати закони про обов’язкове користування касовими апаратами та кеш-бек. Кажуть, що так влада вбиває малий бізнес.

Касові апарати мають з’явитися навіть у маленьких крамничках. Це не лише додаткові витрати, а ще й загроза штрафів, якщо раптом інтернету не буде і не зможуть видати чек.

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Ще одне побоювання – маніпуляції з кеш-беком. Згідно з новим законом, якщо людина отримала неправильний чек – то має право на компенсації. А це вдячне поле для шахраїв, каже керівник великого онлайн-магазину.

У податковій переконують, що люди не дочитали закони. Маленькі ФОПи із доходом до 300 тис. грн у рік касового апарату встановлювати не повинні. Тож власнику маленької крамнички на ринку хвилюватися нічого.

Через півроку після підписання закону касові апарати будуть зобов’язані встановити ювелірні магазини, ресторани, готелі, підприємці, які торгують гаджетами. Для всі інших норми діятимуть з 2021 року.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що малим підприємцям хвилюватися не потрібно, а ось у середніх та великих бізнесменів, які ухиляються від сплати податків під прикриттям малих підприємств, будуть проблеми.

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