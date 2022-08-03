Закон про медіа. Чому нововведення важливе для онлайн-ЗМІ та блогерів – думки експертів

ЄС надав нам чітку перспективу щодо членства, але нам для цього потрібно ще багато працювати. Зокрема, до змін варто готуватися українським ЗМІ. У Раді вже готують новий закон про медіа, адже попередній вже не відповідає реаліям.

– Ми сьогодні користуємося законодавством іще 90-х років. Якщо ми говоримо про сучасні підходи до регулювання ринку медіа – це уже не телебачення та друковані ЗМІ. Тому і законодавство має бути сучасним, – підкреслює віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Закон розробляють у тісному партнерстві з експертами Євросоюзу, які наголошують на незалежності національного регулятора – Української національної ради з телебачення і радіомовлення, та захисту суб’єктів інформаційної діяльності.

Очільниця Нацради Ольга Герасим’юк переконана – цей закон точно захистить свободу слова.

– Ніде не прописано нічого, що могло б свідчити про можливість для регулятора стати цензором. Він не блокує блогерів, бо це також поширений стереотип. Він навпаки дає онлайн-медіа можливість дістати певні преференції, – наголошує Герасим’юк.

У міністерстві культури та інформаційної політики кажуть, що закон дозволить Нацраді без рішення суду карати ЗМІ, що намагалися приховати російських власників або поширюють наратив країн-агресорок. Це дозволить боронити інформаційний простір нашої держави.

Інтернет-ЗМІ зможуть легалізуватися в українському медіа-просторі. Наприклад, зареєстрованих блогерів прирівняють у правах до журналістів. А отже, вони зможуть акредитуватися на важливі події. Водночас вони повинні будуть чітко дотримуватися законодавства, особливо розповідаючи про війну.

Також голова ГО Лабораторія цифрової безпеки Віта Володовська каже, що всіх блогерів Нацрада регулювати не буде, а лише тих, хто захоче визнати себе онлайн-медіа.

Голова профільного комітету Ради Микита Потураєв каже, що закон виписує чіткі та справедливі правила гри, захищає свободу слова, визначає економічну незалежність ЗМІ та водночас їхню відповідальність за поширення неправдивої інформації, без такого документа нам не бачити євроінтеграції.

Законопроект вже обговорили у присутності ЗМІ. Його автори сподіваються, що вже восени депутати повністю схвалять документ, а до 1 грудня Президент його підпише.

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