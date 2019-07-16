Закон про мову 2019: жителі понад 30 міст України вийшли на святкування

Набув чинності закон про державний статус української мови. У понад 30 містах зараз триває акція мова об’єднує. Люди святкують вступ закону в силу. На концертних майданчиках – українські артисти.

У Києві на свято під девізом Мова об’єднує зібралося кілька сотень людей. Під, так званою, аркою Дружби народів на них чекали пісні у виконанні вітчизняних естрадних виконавців, конкурси та розваги. Але головною метою заходу було не лише розважити людей, а й відчути гордість за нашу мову.

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Найближчі три роки жодних покарань за порушення мовного закону не буде. Тож, ті хто не розуміють української, мають вдосталь часу аби її вивчити.

До Всеукраїнської акції долучилися і десятки мешканців Дніпра. На Європейську площу люди прийшли з прапорами та плакатами мова єднає, аби популяризувати рідну українську. Активісти усім охочим роздавали жовто-блакитні наліпки та пам’ятки – за ними навіть вишикувалася черга.

Львів’яни зібрались на головний площі міста ще задовго до святкування, у вишиванках, із синьо-жовтими кульками та у піднесеному настрої. Вже над вечір до них вийшли відомі українські виконавці, письменники, поети і громадські діячі, аби ще раз підтвердити важливість ухвалення закону та його історичного значення.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, що собою представляє прийнятий Закон про мову.

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