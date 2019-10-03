Закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО не буде капітулянтським – Яременко

Формула Штайнмаєра – частина Мінських домовленостей, які Україна повинна примусити виконати Росію. Нині йдеться про зміну сенсу закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, зокрема у частині про амністію бойовиків. Про це в ефірі Фактів ICTV заявив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко. Далі – пряма мова.

Для того, щоб досягти результатів по Донбасу, нам потрібно добиватися переговорів з Путіним. Саме тому президент Зеленський через формулу Штайнмаєра добивається цих переговорів.

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На сьогодні нам треба домовитись. У мінських домовленостях є багато пунктів: про припинення вогню, про відведення військ, які ніхто не почав виконувати. Про це можуть домовитися тільки президенти України і Росії.

Тому давайте це залишимо для роботи української дипломатії.

Дата зустрічі у нормандському форматі не узгоджена. Наш противник дуже хитрий, він опублікував у пресі листи представнику ОБСЄ. Вони намагаються впливати на ситуацію та позицію президента Зеленського.

Але ми до цього готові і помилок не буде. Якщо ці переговори будуть зірвані, то тільки з вини Російської Федерації.

Формула Штайнмаєра великою мірою реалізована в українській політиці. Якщо йдеться про набуття чинності закону про особливий статус Донбасу, то цей закон прийнятий на тимчасовій основі.

Інша справа, що тепер президент Зеленський говорить, що, залишивши механізм введення в дію цього закону про особливий статус Донбасу, ми хочемо переглянути його сенс, щоб він не був таким капітулянтським.

Наприклад, беззастережна амністія, вона не застосовується до моменту виборів на Донбасі, але краще якщо вона не буде застосовуватись взагалі.

Так, це капітуляція, але зараз ми намагаємося вийти з цієї ситуації з найменшими втратами.

Формула Штайнмаєра в тій формі, на яку ми зараз погодилися – це не що інше, ніж частина Мінських домовленостей, які ми повинні примусити виконати Росію.

Це буде відкритий процес. Президент і депутати Верховної Ради будуть пояснювати на ефірах та пресі про те, що ми робимо, для чого і як будуть виглядати ці закони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський записав звернення щодо так званої формули Штайнмаєра та хвилювань у суспільстві, які вона викликала.

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