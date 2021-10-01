Закон про столицю в нинішньому вигляді не можна ухвалювати – експерти

Експерти переконані, що закон про столицю у нинішньому вигляді після першого читання ухвалювати неможливо. Документ порушує не тільки принципи місцевого самоврядування, а й Конституцію України.

В Інституті Горшеніна відбувся круглий стіл на цю тему за участю юристів, представників Київради та колишніх депутатів.

Всі вони наголошують на необхідності кардинальної зміни законопроекту з урахуванням рішення Конституційного суду щодо посад міського голови та голови КМДА – їх повинна займати одна людина.

До розробки закону про столицю потрібно залучити та міська громада, а потім документ варто відправити на експертизу до Венеціанської комісії.

– Метою зараз швидкого такого ухвалення законопроекту не є ухвалення хорошого закону про столицю, а метою є ухвалення хорошого закону проти Кличка. І це насамперед неправильно, тому що сьогодні Кличко, а завтра інший… А закони ухвалюються, сподіваюся, на роки, – сказав народний депутат ВР 8-го скликання, колишній голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

Експерти впевнені, що якщо ж депутати Верховної Ради ухвалять нинішню редакцію, в столиці почнеться хаос, корупція і фактично двовладдя. Від чого постраждають насамперед жителі Києва.

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