Закон про тимчасові слідчі комісії та Виборчий кодекс: теми погоджувальної ради

У народних депутатів традиційна для понеділка погоджувальна рада. У планах обранців на тиждень – закон про тимчасові слідчі комісії, робота яких дозволить прописати в майбутньому процедуру імпічменту президента.

Окрім цього, в Раді не відкидають старту розгляду Виборчого кодексу – тут доведеться подолати кілька тисяч правок.

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Андрій Парубій закликав розпочати із законопроектів, що об’єднають сесійну залу. Приміром, посилити покарання для водіїв, які нехтують пасками безпеки і мотошоломами. А після цього можна розпочинати розгляд законопроекту про тимчасові слідчі комісії парламенту, без яких не запрацює закон про імпічмент. Голосувати його можна вже у четвер і тоді ж почати і Виборчий кодекс до якого подали понад 4200 пропозицій.

Але депутати нині переймаються і достроковими виборами, які опинилися під загрозою. У Батьківщині занепокоєні поданням Народного фронту до Конституційного суду. Натомість у Народному фронті переконані – вони все роблять згідно із законом, адже про вихід із коаліції оголосили 17 травня.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки разів в Україні розпускали Верховну Раду.

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