Закон про зрадників: Рада розгляне обмеження прав тих, хто перейшов на бік окупантів

Верховна Рада готується розглянути законопроекти Про колаборацію. Їх у парламенті зареєстровано три.

Мета усіх – обмежити права тих, хто зрадив країну й гарантувати спокійне життя людям, які лишалися в окупації і не чинили злочинів проти держави.

Під дію законів мають потрапити військові, які перейшли на бік окупанта, міліціонери, співробітники так званого “МДБ” (“Міністерства держбезпеки”, – Ред.), тюремники, які карали політв’язнів, організатори незаконних референдумів, співробітники адміністрацій, російські пропагандисти.

Загалом, це кілька десятків тисяч людей, із майже 3 млн людей, які живуть на окупованих Росією територіях, тобто приблизно 2% населення.

За словами колишнього політв’язня Володимира Жемчугова, який у 2014 році пішов у партизани, Росія платила своїм найманцям на Луганщині шалені гроші, аби ті зрадили Україні:

– Звичайні людям, які стояли на блокпосту, платили $50 на добу. Начальнику Антрацитівського міськвідділу поліції за команду не чинити опір заплатили $10 тис.

Тепер їм загрожує покарання уже від України. Когось можуть позбавити волі до 15 років. Комусь заборонять обіймати державні посади. Депутати кажуть: у Кримінальному кодексі є стаття про державну зраду, але вона не відповідає новітнім викликам.

– Українське кримінальне законодавство не готове викликів відкритої війни. Чим далі протистоїмо РФ, тим більше нам потрібні додаткові інструменти, – переконаний співавтор законопроекту Про колаборацію, нардеп Голосу Андрій Осадчук.

Віце-прем’єр міністр Олексій Резніков вважає, що в законі потрібно замінити слово “колаборація”, адже в міжнародній лексиці воно не має негативного значення.

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш наполягає на тому, що треба ретельно виписати алгоритм виявленням поплічників терористів, аби під роздачу не потрапили звичайні залякані люди.

Співрозробник законопроекту, народний депутат із фракції Слуга народу Микита Потураєв наголошує, що 90% населення нічого не загрожує:

– Українська держава із розумінням ставиться до обставин, у яких опинилися люди на окупованих територіях. Відповідатимуть ті, хто свідомо пішов на співпрацю із окупаційними адміністраціями.

Хоча законопроекти написано різними політичними силами, їхні представники готові ухвалити спільний варіант та доопрацювати його до другого читання.

Переговори з РФ щодо Донбасу

Міністерство закордонних справ розраховує на підтримку Франції в питанні відновлення переговорів з РФ щодо Донбасу. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, президент Франції Еммануель Макрон володіє достатнім політичним впливом і лідерськими якостями, щоб переконати президента РФ Володимира Путіна відновити переговори щодо припинення війни на на Донбасі.

Фото: Dreamstime

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