Законний механізм встановлення газових лічильників: Нафтогаз висунув умови

Уряд хоче, щоб газові лічильники громадянам встановив державний Нафтогаз замість приватних облгазів, які згідно із законом мали їх встановити до 2018 року, адже вартість лічильників була закладена у тариф.

Однак, чомусь не встигли і парламент на їхнє прохання переніс цей термін на 2021 рік. І це попри те, що у тарифах за газ люди вже роками сплачують вартість лічильників які їм мали б встановити. Та газопостачальні компанії не поспішають це робити, адже мають на цій схемі мільярдні прибутки.

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Після заяви уряду НАК публічно взяв на себе зобов’язання встановити споживачам газові лічильники, але тільки після того, як з’явиться законний механізм встановлення лічильників.

Тож поки людям потрібно або чекати поки урядовці затвердять план, розроблять механізм і почнуть встановлювати лічильники державним коштом, або ж робити це самотужки. Фахівці підрахували, що за рік фізично можна встановити не більше 600 тис. лічильників, а вартість одного разом із встановленням нині щонайменше 4,5 тис. гривень.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому українці отримують завищені рахунки за газ і що робити.

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