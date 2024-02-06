Законопроєкт про мобілізацію має корупційні ризики | Новини Факти ICTV за 05.02.2024

– Зведення Генштабу 05.02.2024.

– Ситуація на Бахмутському напрямку.

– Окупанти вгатили по Сумщині 05.02.2024: є жертва.

– Медичні евакуації з прифронтових регіонів.

– Керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили через стеження за Bihus.Info.

– Новий законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики.

– На стіні парламенту встановили меморіальні дошки з іменами загиблих на війні депутатів.

– Пройшов третій Форум з відновлення Житомирщини.

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