Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Законопроєкт про мобілізацію має корупційні ризики | Новини Факти ICTV за 05.02.2024
– Зведення Генштабу 05.02.2024.
– Ситуація на Бахмутському напрямку.
– Окупанти вгатили по Сумщині 05.02.2024: є жертва.
– Медичні евакуації з прифронтових регіонів.
– Керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили через стеження за Bihus.Info.
– Новий законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики.
– На стіні парламенту встановили меморіальні дошки з іменами загиблих на війні депутатів.
– Пройшов третій Форум з відновлення Житомирщини.
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