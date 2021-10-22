Закриватися чи вакцинуватися: чи готовий столичний бізнес до червоної зони карантину

Столичні підприємці вважають, що локдаун лише для невакцинованих у разі переходу Києва до червоної зони карантину є кращим ніж повна зупинка роботи.

Нині майже третині представників середнього бізнесу так і не вдалося досягти докарантинного рівня доходів. А понад 40% підприємців узагалі не готові до жорстких карантинних обмежень.

Так, ресторатор, власник гастробару Олександр Коптєв міркує над тим, вмовляти людей вакцинуватись чи закривати заклад на час дії обмежень, адже працювати можна буде лише за умови вакцинації 100% персоналу.

Поки в закладах розставили столи на безпечну відстань, відвідувачів розсаджують не більше чотирьох осіб за один.

– Я не знаю, хто готовий до закриття. Якщо ми закриємось, невідомо, переживемо цю третю хвилю чи ні, – говорить Олександр Коптєв.

Торгові центри теж у режимі очікування. Адміністрація про нові правила власників магазинів попередила.

Далі кожен орендодавець стежить за кількістю вакцинованого або протестованого персоналу самостійно.

Поки жоден не заявив про закриття. Зайти до ТРЦ зможуть також лише ті, хто має необхідні карантинними вимогами документи.

– Це буде більше навантаження на службу безпеки. Ці періоди ми вже переживали: міряли температуру, робили температурний скринінг. Але ми продовжуємо працювати, – зауважує директор торгового центру Інна Сотнікова.

Немає 100% вакцинованих працівників і в одній із фітнес-студій Києва.

Тренер Богдан Ужвій каже, що вакцинуватися хотів давно, але не знаходив для цього часу, мотивуючи себе тим, що має сильний імунітет завдяки тренуванням, до того ж, перехворів раніше, тому не бачив гострої необхідності.

– Зараз умови такі, що я вирішив це зробити, – говорить він.

Співвласник мережі фітнес-студій Ярослав Сойніков додає: у разі запровадження червоної зони карантину працюватимуть лише тим складом, який провакцинований. Попереджають про це і клієнтів.

– Ми сподіваємося, що свідомі кияни все ж вишикуються в чергу за щепленням, хто ще цього не зробив, і це дозволить нам працювати, – наголошує Ярослав Сойніков.

Такі ж умови поширюватимуться і на театри та кінотеатри. Одній із мереж, наприклад, вдалося досягти 97% вакцинованих співробітників. Хоч питання тепер в іншому – хто прийде на сеанс, якщо рівень щеплення населення мізерний.

– У кінотеатрах, де зараз діє червона зона карантину, суттєво знизилось відвідування, – стверджує гендиректор мережі кінотеатрів Роман Романчук.

Із понеділка, 25 жовтня, Київ може повернутись до жорстких карантинних обмежень. Школярі на канікули підуть вже 23 жовтня.

Нині в Києві кількість зайнятих ліжок із киснем становить понад 60%. Для переходу в небезпечну зону потрібно 65%.

У разі запровадження червоної зони карантину транспорт у Києві курсуватиме, як зазвичай, але заповнювати водіям дозволять лише сидячі місця. Про зупинку метро теж не йдеться.

Врятувати ситуацію може тільки масова вакцинація. Поки ж у столиці першу дозу отримала половина жителів.

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.