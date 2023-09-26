Залізні птахи нищать ворога: як наші бійці самотужки вдосконалюють FPV-дрони

Війну, що розпочала Росія проти України, спершу називали війною артилерії – через широке застосовування цього роду військ. Нині ж усе дуже швидко трансформується. Кожна зі сторін уже активно застосовує дрони – як спостережні, так і ударні. Тож українські захисники нині самі вдосконалюють ті безпілотники, які закуповують або самотужки, або із наших з вами донатів.

Знищення ворожих позицій, де б вони не були. Аеророзвідники 24 бригади готуються до бойового чергування. І поки одні готують до бою бойових пташок, інші показують, як викурюють окупантів з української землі.

Українські бійці нині самотужки вдосконалюють і самі FPV-дрони, і вибухові елементи. Здебільшого – усе власним коштом.

Для розуміння, один спостережний дрон коштує щонайменше 80-100 тисяч гривень. І це без функції нічного чи тепловізійного бачення. Тривалість його життя на фронті може бути трохи довшою, аніж ударного. Та це якщо вдасться обійти ворожі засоби радіоелектронної боротьби.

FPV-дрон камікадзе – дуже потужна зброя в наш час. Його ціна коливається в межах пів тисячі доларів. Натомість шкода, якої ця пташка може завдати противнику – неоціненна.

– Це можна так сказати зброя, снайперська зброя. Якщо досвідчений пілот, якщо володіє дуже гарно технікою можна влучати в дуже маленькі, швидкі, рухомі цілі. Залітати, підривати, палити. Вартість цієї штуки 20 тисяч гривень, а техніку може бити на мільйони, – каже боєць 24 ОМБр ім. короля Данила, Сімба.

Щоправда, життя ударного дрона дуже коротке – лише один політ. За інтенсивної роботи лише один екіпаж за тиждень може використати кілька десятків безпілотників. А це сотні тисяч гривень.

Кожен член екіпажу до повномасштабки жив власним, повноцінним життям. До нього хлопці й прагнуть повернутися. Залишилося – перемогти ворога. Для цього вони роблять усе.

Але нині, коли ворог підступний і так само активно застосовує ударні дрони, наші захисники вкотре звертаються по допомогу. Варто лиш задонатити. Усе решта хлопці зроблять самостійно.

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