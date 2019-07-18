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Залучити інвесторів і побороти корупцію: нарада Зеленського в Києві та візит у Запоріжжя

У Володимира Зеленського видався насичений день. Після відеозвернення до інвесторів та засідання Національної ради з питань антикорупційної політики глава держави вирушив з офіційним візитом у Запоріжжя. Там він проінспектував ремонт дороги через Дніпровську ГЕС.

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Володимир Зеленський сподівається на швидке економічне зростання. Це один з його головних пріоритетів. Тому нині Президент звернувся до світових інвесторів із закликом приходити в Україну. Глава держави обіцяє спрощення ведення бізнесу та розбудову інфраструктури і ґарантує – він і його команда підтримуватимуть кожного іноземного інвестора.

Залучити інвесторів допоможе і боротьба з корупцією. Володимир Зеленський зібрав оновлену Національну раду з питань антикорупційної політики. Її головним завданням гарант бачить не боротьбу, а саме подолання корупції.

Президент доручив перевірити факти розкрадання у діяльності компаній оборонної промисловості та при будівництва доріг. Окремо Президент просить з’ясувати, наскільки законно держава надала мільярдні дотації концерну Миронівський хлібопродукт – прибутковому підприємству, керівництво якого отримало величезні дивіденди. Зеленський просить усіх, хто бореться з корупцією – посилити свої зусилля.

Після наради у Києві – візит у Запоріжжя і знайомство з ремонтом автопереходу через греблю Дніпровської ГЕС. Глава держави незадоволений і якістю, і темпами робіт. Вимагає завершити ремонт до 15 жовтня.

А от у відповідь намірам Путіна спростити надання російського громадянства всім українцям Донеччини і Луганщини, Володимир Зеленський вирішив полегшити процедуру надання паспорта – етнічним українцям, які живуть за кордоном, а також спростити набуття громадянства людям, чиї права і свободи порушують у їхніх рідних країнах. За даними Офісу Президента, відповідний механізм має розробити МЗС.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пообіцяв звільнити главу Укртрансбезпеки Михайла Ноняка після призначення нового Кабміну.

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