Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Витік газу міг стати причиною вибуху в київській багатоповерхівці – прокуратура
У Москві та Ростові військова техніка: що відбувається у Росії після заяви Пригожина
На Хмельниччині евакуювали людей після падіння уламків ракет Х-101/Х-555
Дружина власника батискафа OceanGate виявилася праправнучкою пари, яка загинула на Титаніку
Ірина Тимчишин, Журналістка Факти ICTV

Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську

Акцію протесту влаштували жителі Івано-Франківська під стінами готелю Дністер. Вони вимагають у власників відновити попередній вигляд пам’ятки архітектури.

Саме тут проголосили Акт Злуки. Звідси у 1991 році стартував Ланцюг єдності, який об’єднав усю Україну, тут жив Грушевський та Петлюра.

Більше сотні років тому цей готель звів відомий віденський архітектор Фредерик Януш. Нині готель реконструюють 7 років. За цей час в будівлі змінили дах, добудували два поверхи. Склопакетами зашили колони, які були пішохідною частиною вулиці.

Архітектори кажуть, усі документи збережено, тому відновити будівлю в первісному вигляді було не важко. Натомість власники за рахунок автентичних колон збільшили площу першого поверху готелю, а три роки тому будівлю здали в експлуатацію.

Міська влада реконструкцію не контролює, мовляв, проєкт погоджували в Держінспекції архітектури та містобудування у Києві, а по областях ці структури поскорочували понад 4 роки тому. Сама ж власниця готелю змінювати в ньому вже нічого не хоче.

Містяни не перший рік виходять на акції проти вбивчої реконструкції готелю, тож готові боронити власну історію. Адже не лише російські ракети знищують історичну спадщину, а й українська корупція та бездіяльність чиновників.

Івано-Франківськ, Історія України, Корупція, Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Моряк на псевдо Юг та доброволець Кабан загинули під час евакуації у Херсоні — тіла досі шукають
Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську
Більше відео
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську
Суспільство Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь