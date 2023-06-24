Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську

Акцію протесту влаштували жителі Івано-Франківська під стінами готелю Дністер. Вони вимагають у власників відновити попередній вигляд пам’ятки архітектури.

Саме тут проголосили Акт Злуки. Звідси у 1991 році стартував Ланцюг єдності, який об’єднав усю Україну, тут жив Грушевський та Петлюра.

Більше сотні років тому цей готель звів відомий віденський архітектор Фредерик Януш. Нині готель реконструюють 7 років. За цей час в будівлі змінили дах, добудували два поверхи. Склопакетами зашили колони, які були пішохідною частиною вулиці.

Архітектори кажуть, усі документи збережено, тому відновити будівлю в первісному вигляді було не важко. Натомість власники за рахунок автентичних колон збільшили площу першого поверху готелю, а три роки тому будівлю здали в експлуатацію.

Міська влада реконструкцію не контролює, мовляв, проєкт погоджували в Держінспекції архітектури та містобудування у Києві, а по областях ці структури поскорочували понад 4 роки тому. Сама ж власниця готелю змінювати в ньому вже нічого не хоче.

Містяни не перший рік виходять на акції проти вбивчої реконструкції готелю, тож готові боронити власну історію. Адже не лише російські ракети знищують історичну спадщину, а й українська корупція та бездіяльність чиновників.

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