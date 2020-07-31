Залиш авто і їдь на метро: у Києві відкрили перший перехоплювальний паркінг

У столиці відкрили перший перехоплювальний паркінг. Він біля метро Видубичі.

Розрахований на майже дві сотні машин. Ідея така – водії, які приїздять з передмістя – лишатимуть тут свої авто і пересідатимуть на громадський транспорт, аби не стояти в заторах по місту.

Столична влада обіцяє загалом шість таких паркінгів біля шести станцій метро.

Нинішній майданчик поки працює в тестовому режимі. Цікаво, що подібну інновацію обіцяли ще два роки тому, але дійшли до неї тільки тепер.

Раніше у Києві патрульна поліція позначила місця, де не можна паркуватися.

На асфальті у місцях, де заборонено залишати транспортний засіб, з’явилися надписи – Місце для любителів штрафів.

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