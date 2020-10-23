У Коломийській інфекційній лікарні майже всі лікарі захворіли Covid-19
На Івано-Франківщині в одній з інфекційних лікарень майже всі лікарі захворіли на Covid-19. Залишився один інфекціоніст, а пацієнтів обслуговує медперсонал.
У Коломийському шпиталі 17 лікарів. Нині в закладі 21 пацієнт із коронавірусом, ще більше з підозрою.
У прикарпатських лікарнях зайнята понад половина ліжок для хворих на Covid-19. На стаціонарному лікуванні більше тисячі пацієнтів, переважно із підтвердженим діагнозом.
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 23 жовтня, у країні виявили 330 396 випадків Covid-19. За добу – 7 517 нових випадків.
За час пандемії вірус забрав життя 6 164 осіб, за добу – 121.
Одужати вдалося 137 578 українцям, за день – 2 680.
2020-10-23