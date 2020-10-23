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У Коломийській інфекційній лікарні майже всі лікарі захворіли Covid-19

На Івано-Франківщині в одній з інфекційних лікарень майже всі лікарі захворіли на Covid-19. Залишився один інфекціоніст, а пацієнтів обслуговує медперсонал.

У Коломийському шпиталі 17 лікарів. Нині в закладі 21 пацієнт із коронавірусом, ще більше з підозрою.

У прикарпатських лікарнях зайнята понад половина ліжок для хворих на Covid-19. На стаціонарному лікуванні більше тисячі пацієнтів, переважно із підтвердженим діагнозом.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 23 жовтня, у країні виявили 330 396 випадків Covid-19. За добу – 7 517 нових випадків.

За час пандемії вірус забрав життя 6 164 осіб, за добу – 121.

Одужати вдалося 137 578 українцям, за день – 2 680.

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