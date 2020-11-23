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Замети метр заввишки: у Румунії пройшов снігопад

У Румунії пройшов потужний снігопад. Замети подекуди сягають метра заввишки.

Негода спричинила транспортний колапс. У поліції кажуть, здебільшого причина в тому, що чимало водіїв ще не встигли змінити шини на зимові.

На дорогах активно працює очисна техніка, але комунальники не встигають розчищати сніг. Кілька трас навіть довелося перекрити.

Сніг у Києві

Ранній перший сніг у Києві також викликав чимало проблем.

У ніч на 18 листопада ніч правоохоронці зафіксували майже 50 ДТП через перший сніг у цьому сезоні.

Патрульна поліція закликали всіх учасників дорожнього руху зважати на погодні умови та не порушувати ПДР.

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