Замети метр заввишки: у Румунії пройшов снігопад
У Румунії пройшов потужний снігопад. Замети подекуди сягають метра заввишки.
Негода спричинила транспортний колапс. У поліції кажуть, здебільшого причина в тому, що чимало водіїв ще не встигли змінити шини на зимові.
На дорогах активно працює очисна техніка, але комунальники не встигають розчищати сніг. Кілька трас навіть довелося перекрити.
Сніг у Києві
Ранній перший сніг у Києві також викликав чимало проблем.
У ніч на 18 листопада ніч правоохоронці зафіксували майже 50 ДТП через перший сніг у цьому сезоні.
Патрульна поліція закликали всіх учасників дорожнього руху зважати на погодні умови та не порушувати ПДР.
2020-11-23