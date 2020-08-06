Заміна бебі-боксів: наслідки для підприємців та труднощі для батьків

Заміна бебі-боксів на гроші викликає чимало запитань. І поки краще зрозуміло, хто втратить з цього, ніж хто виграє. Насамперед, програли наші підприємства, які виготовляли більшу частину товарів пакунка малюка. Замовлення скасували, тож робочі місця доведеться скоротити – а це близько тисячі людей.

Крім того, бебі-бокс обходився державі у 3800 грн., а нині на кожного малюка будуть давати по 5000 грн. Це додаткові 500 млн з бюджету. Але хоч грошей і більше, купити за них батьки зможуть менше. Гроші можна буде витратити лише в спецмагазинах на дитячі товари.

У Мінсоцполітики кажуть, це пілотний проект на півтора року.

Наважилися на це, бо антимонопольний комітет останні закупівлі скасував. Аби тендер оголосили, це затяглося б на кілька місяців.

У ЮНІСЕФ теж моніторили відгуки, і за їхніми даними 8 із 10 батьків були задоволені саме натуральним бебі-боксом.

Та й математика тепер інша. Хоча сума наче більша, але ж батьки купуватимуть усе за роздрібними цінами. І той же набір з пакунка малюка тепер обійдеться на 50, а то й 200% дорожче – у середньому 7 тис. грн. Але ще один бік – підтримка українського виробника. Особливо нині, в умовах пандемії.

Батьки, які цього року не отримали пакунка малюка, матимуть спецкартку з вересня і зможуть її використати ще протягом мінімум 12 місяців.

З 1 вересня 2020 року батькам замість натуральної допомоги Пакунок малюка почнуть видавати картки на 5 тис. грн.

Отримати компенсацію можна протягом року після народження дитини і витратити виключно на неї.

Водночас Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав уряд України зберегти програму підтримки сімей з дітьми замість монетизації допомоги.

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