Заміна Буковелю: вартість відпочинку у Березівці та послуги

Неподалік Одеси у містечку Березівка дев’ятий рік поспіль працює лижний курорт, який цьогоріч багатьом українцям замінив Карпати.

Для любителів зимового екстриму облаштували три траси. Навчальна – довжиною 120 метрів, дві основні – 650 та 700 метрів. У 2020 році через закриті кордони відпочивальників у Березівці значно побільшало.

Засновник оздоровчого комплексу Євген Бондарець зазначив, що найбільша кількість відвідувачів припадає на вихідні – суботу та неділю. Загалом туристи прибувають з Одеської, Миколаївської областей, Херсону та Каховки.

Ціни у Березівці значно менші, аніж у Карпатах. Денний абонемент на підйомник коштує 700 грн у вихідні, 500 грн – у будні дні. Оренда спорядження тут також удвічі дешевша.

Тур вихідного дня коштує в середньому 1 тис. грн – разом зі скіпасом та орендою спорядження. Для тих, хто вперше став на борд або лижі є послуга інструктора, який за 450 грн на годину допоможуть опанувати траси.

За словами відвідувачів, курорт в Одеській області чудовий варіант для навчання. До того ж він знаходиться неподалік Одеси – всього за півтори години.

Окрім того, на території курорту для туристів звели гостьові будинки, номери коштують від 700 грн до 1,3 тис. грн. Біля трас лижникам пропонують гарячі напої та перекус.

В теплу погоду сніг на трасах насипають за допомогою снігогенератора та двох пушок. На південному лижному курорті запевняють – працюватимуть якомога довше – поки дозволятимуть погодні умови.

У січні 2021 року на курорті у Березівці утворили великі черги через збільшення напливу відпочивальників.

Під час сильних морозів одесити масово вирушили на цей курорт. Охочих було так багато, що чергам на гірки могли би позаздрити у Буковелі.

Також небувалий ажіотаж був на оренду спорядження для зимового відпочинку: лиж, сноубордів тощо.

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