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Замість 59 постів лише 2: у Коблевому і Рибаківці брак рятувальників

На Миколаївських курортах не вистачає рятувальників. З необхідних майже шести десятків постів працюють лише два. І це при тому, що на це узбережжя щороку їде шалена кількість відпочивальників з дітьми.

У Коблевому на сезон мають виставити 17 рятувальних постів. Нині є один – стаціонарний від сільради. Решту постів мають забезпечити бази відпочинку. Так визначив виконком Коблевого. Сільська влада сподівається на доброчинність підприємців.

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На пляжах функції рятувальників виконують ще й пункти з розваг на надувних бананах та прокату скутерів. У Коблевому вже є відпочивальники, тож відкрились і розваги. Відтак рятувальники розраховують на допомогу хлопців з прокату та свідомість самих пляжників.

Співробітники ДСНС закликають відпочивальників бути уважними на воді – у службі сподіваються на свідомість людей. Попри те, що рятувальників бракує, на популярних сімейних курортах у Коблевому та Рибаківці торік за сезон на воді загинуло всього троє людей.

До слова, Факти ICTV розповідали про пляжі Києва 2019.

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