Замість класичного костюму – спортивний: як змінилася мода на карантині

Пандемія коронавірусу змінює не лише повсякденне життя, а й майбутнє моди та шопінгу.

Світові дизайнери як люксових брендів, так і мас-маркету, швидко підхопили настрої і потреби людей, зважаючи на хаос 2020 року.

Кросівки на зміну підборам, футболки та піжами стали важливіші за краватки і вечірні сукні. Карантинне життя змінило вподобання найзатятіших модників.

– Зараз вже немає чіткого розподілу, що це є для дому чи для вулиці. Тобто, спортивні домашні костюми з треніками – це вже досить доречний аутфіт, а ще їх можна поєднувати з підборами та великими сумками. Ми раді, що наш час настав, – поділилася засновниця бренду домашнього одягу Катерина Бойко.

Дедалі рідше дивують кавування і прогулянка в сорочці піжамного стилю.

З іншого боку, домашнє вбрання стає витонченішим, це вже не розтягнуті футболки з плямами. До того ж, постійні Zoom і Skype конференції вимагають охайного вигляду.

– Стало менше публічних заходів, людям нікуди ходити, але радувати себе ж треба! Купують хороші речі і нікого не турбує, якщо ти у Skype одягаєшся в одне і те ж, – додає дизайнер Сергій Смолін.

Відбулася заміна – костюм формальний змінив такий же костюм, лише спортивний.

Щодо медичних масок – експерти не дають їм шансів на майбутнє: щойно у людей з’явиться шанс відкрити обличчя, вони її знімуть.

Поки триватиме пандемія, повсякденне вбрання стане основним трендом.

Світові дизайнери сповільнюють темпи планування і роблять висновки – вижити в таких турбулентних умовах допоможе блискавична реакція, актуальність та інтеграція складного моменту у тренд.

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