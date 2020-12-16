Замість класичного костюму – спортивний: як змінилася мода на карантині
Пандемія коронавірусу змінює не лише повсякденне життя, а й майбутнє моди та шопінгу.
Світові дизайнери як люксових брендів, так і мас-маркету, швидко підхопили настрої і потреби людей, зважаючи на хаос 2020 року.
Кросівки на зміну підборам, футболки та піжами стали важливіші за краватки і вечірні сукні. Карантинне життя змінило вподобання найзатятіших модників.
– Зараз вже немає чіткого розподілу, що це є для дому чи для вулиці. Тобто, спортивні домашні костюми з треніками – це вже досить доречний аутфіт, а ще їх можна поєднувати з підборами та великими сумками. Ми раді, що наш час настав, – поділилася засновниця бренду домашнього одягу Катерина Бойко.
Дедалі рідше дивують кавування і прогулянка в сорочці піжамного стилю.
З іншого боку, домашнє вбрання стає витонченішим, це вже не розтягнуті футболки з плямами. До того ж, постійні Zoom і Skype конференції вимагають охайного вигляду.
– Стало менше публічних заходів, людям нікуди ходити, але радувати себе ж треба! Купують хороші речі і нікого не турбує, якщо ти у Skype одягаєшся в одне і те ж, – додає дизайнер Сергій Смолін.
Відбулася заміна – костюм формальний змінив такий же костюм, лише спортивний.
Щодо медичних масок – експерти не дають їм шансів на майбутнє: щойно у людей з’явиться шанс відкрити обличчя, вони її знімуть.
Поки триватиме пандемія, повсякденне вбрання стане основним трендом.
Світові дизайнери сповільнюють темпи планування і роблять висновки – вижити в таких турбулентних умовах допоможе блискавична реакція, актуальність та інтеграція складного моменту у тренд.