Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Замість кришталю – розруха: у якому стані палац Терещенків та як його рятують

У селі Червоне на Житомирщині розташований унікальний палац Терещенків. Цьогоріч пам’ятці неоготики виповнюється 170 років, проте нині вона переживає не найліпші часи.

Білий мармур і венеціанський кришталь, раніше у ньому співали відомі оперні співаки й демонстрували перші відеофільми на початку ХХ століття. Нині ж він перетворився на розтрощену і розграбовану будівлю.

Водночас ні держава, ні сільрада не звертають на це уваги.

Читайте: Травневі свята в Україні: топ-5 місць для подорожей

Натомість місцеві мешканці власноруч намагаються врятувати пам’ятку архітектури. Вони проводять екскурсії для туристів, а також намагаються привернути увагу держави та меценатів до збереження палацу.

Руйнування будинку Уткіна у Києві

У Києві зруйнували старовинний будинок Уткіна, який пережив дві світові війни.

Замість нього невдовзі постане 26-поверховий готель.

Детальніше про руйнування будинку Уткіна у Києві читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Посипали рани сіллю: на Житомирщині троє молодих хлопців до смерті побили чоловіка
Посипали рани сіллю: на Житомирщині троє молодих хлопців до смерті побили чоловіка
Житомирська область виходить з червоної зони карантину – дата
Житомирська область виходить з червоної зони карантину – дата
У Коростені чоловік хотів спалити будинок із дітьми та стріляв у поліцейського
У Коростені чоловік хотів спалити будинок із дітьми та стріляв у поліцейського
Збирав дані про військові частини: в Житомирській області затримали агента ФСБ
Збирав дані про військові частини: в Житомирській області затримали агента ФСБ
Знесли історію. Чому будинок Уткіна в Києві замінять на готель
Знесли історію. Чому будинок Уткіна в Києві замінять на готель
Будинок Уткіна ніхто не дозволяв зносити – Кличко
Будинок Уткіна ніхто не дозволяв зносити – Кличко
Трималася на пляшці: в Одесі у скульптури відпала частина голови
Трималася на пляшці: в Одесі у скульптури відпала частина голови
В масках і з газовими балончиками: у Коростені напали на депутата Слуги народу
В масках і з газовими балончиками: у Коростені напали на депутата Слуги народу
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка