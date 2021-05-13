Замість кришталю – розруха: у якому стані палац Терещенків та як його рятують

У селі Червоне на Житомирщині розташований унікальний палац Терещенків. Цьогоріч пам’ятці неоготики виповнюється 170 років, проте нині вона переживає не найліпші часи.

Білий мармур і венеціанський кришталь, раніше у ньому співали відомі оперні співаки й демонстрували перші відеофільми на початку ХХ століття. Нині ж він перетворився на розтрощену і розграбовану будівлю.

Водночас ні держава, ні сільрада не звертають на це уваги.

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Натомість місцеві мешканці власноруч намагаються врятувати пам’ятку архітектури. Вони проводять екскурсії для туристів, а також намагаються привернути увагу держави та меценатів до збереження палацу.

Руйнування будинку Уткіна у Києві

У Києві зруйнували старовинний будинок Уткіна, який пережив дві світові війни.

Замість нього невдовзі постане 26-поверховий готель.

Детальніше про руйнування будинку Уткіна у Києві читайте на Фактах ICTV.

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