Замість платіжок – $1 тис. прибутку. У Харкові звели енергонезалежний будинок

Будинок, який споживає менше, ніж віддає – у Харкові айтішник побудував автономне житло з власною електростанцією, кількома системами опалення, енергозаощаджуючою технікою, скважиною та каналізацією. В будинку взимку тепло, влітку – прохолодно, будівництво житла обійшлося у вартість двокімнатної квартири у Харкові, а нині родина ще й заробляє на видобутку електроенергії.

Ідея звести автономний будинок виникла, коли народився син, каже Олесь Штефчук. Виявилося, що на вторинному ринку двокімнатна оселя коштує стільки ж, скільки житло за сучасними технологіями.

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Без фундаменту – спеціальні панелі монтажники зібрали за кілька місяців. Пробурили свердловину, щоб родина не залежала від водоканалу. Відмовилися від газу, під’єднавши лише електромережі. За 28 тисяч доларів родина отримала трикімнатний будинок. Та щоб бути енергонезалежними – Олесь звів ще й автономну електростанцію.

Електроенергію не накопичують, бо акумулятори надто дорогі. Все, що станція виробляє – потрапляє у загальну мережу. А потім з неї ж живиться і сама оселя. 10-кіловатна електростанція виробляє електроенергії більше, ніж будинок споживає – на цій різниці родина й заробляє. Завдяки зеленому тарифу чистого прибутку за рік мають тисячу доларів. Олесь порахував – станція вартістю у 14 тисяч доларів окупиться менше ніж за 10 років.

Бойлер для нагріву води вмикають лише за потреби, завдяки вайфай це можна зробити навіть з офісу – ділиться Олесь секретами заощадження. До -15 будинок обігрівають кондиціонерами. Якщо холодніше, вмикають керамічні панелі. А якщо електрика зникне, то дров’яна піч, там же спалюють і все, що лишається після сортування сміття.

Сонячні й вітряні електростанції в Україні почали з’являтися лише в 2015 році, коли запрацював вигідний зелений тариф, каже Олесь. Нині на всю країну близько 8 тисяч енергоавтономних господарств, і половина з них з’явилася лише 2018 року.

Своїм досвідом Олесь радо ділиться з усіма охочими зберегти планету для нащадків.

Нагадаємо, Факти ICTV, писали як встановити домашню сонячну електростанцію.

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