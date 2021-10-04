Замість шахтарів – дрони: австралійські вчені показали залізних гірників у дії

Австралійські вчені здивували світ новою розробкою — тепер замість шахтарів в надра Землі спускатимуться дрони. Автономні летючі апарати працюватимуть там, де небезпечно для людини. Факти ICTV дізнавалися, як працюють залізні гірники під землею.

Нині їх випробовують в умовах, наближених до реалій копальні.

– Ще кілька років тому політ дрона у просторі без доступу до GPS здавався неможливим. Тепер апарати будуть автономними, зможуть обстежувати будь-які місця і навіть самостійно ухвалювати певні рішення в реальному часі, — розповів інженер Люк Горвуд.

Нова технологія, розроблена австралійськими дослідниками, звільнила дрон від GPS-залежності. Тепер пристрої орієнтуються у різних середовищах за допомогою лазерних сигналів.

Замість того, щоб відряджати людей до потенційно небезпечних місць, туди можна буде запустити дрон, який усе розвідає та передасть інформацію. Також безпілотник можна запрограмувати, аби він автоматично перевіряв певні речі. Наприклад, кріплення, якими зміцнюють стіни та стелю шахт. Це зекономить робітникам час і триматиме їх якомога далі від загроз.

– Коли говорять про автономні технології, люди думають про втрату робочих мість. У нашому випадку йдеться про те, щоб звільнити людей від небезпеки, — додав генеральний директор дослідницького центру Стівен Бокселл.

Розробники наголошують – їхня технологія передачі інформації за допомогою лазерних сигналів підходить не тільки для дронів. Обладнання можна вмонтовувати у роботів, які займаються пошуками на місці обвалів чи знешкоджують бомби, а також встановити у наплічник мандрівника чи на авто для отримання інформації в реальному часі.

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